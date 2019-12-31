حصاد 2019 | قمر صناعى ووكالة فضاء..أبرز إنجازات البحث العلمي

قامت وزارة التعليم العالى بجهود كبيرة فى مجال تطوير البحث العلمى خلال عام 2019، مع تولى مصر مكتب الاتحاد الإفريقي للعلوم والابتكار في دورته الحالية.





حيث تم عقد عدد من اللقاءات لدعم إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية، كما شاركت مصر فى مؤتمر التيكاد 7 بالعاصمة اليابانية طوكيو والذى طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقًا للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.





وفى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة تمنح مصر سنويًا ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة فى المرصد الإفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وقد حققت وزارة البحث العلمى إنجازا باختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز إفريقي في هذا المجال.





كما تم الاتفاق على التمويل المشترك لعدد 2 مشروعات بحثية فى مجال الغذاء والزراعة فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول إفريقيا وأوروبا.





وفى مجال الفضاء تم إطلاق القمر الصناعى المصري "كيوب سات" إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعى فى مصر، ويخدم القمر مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.





وفى إطار التعاون مع الجهات العلمية الدولية تم تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى بعنوان "التوأمة المؤسسية لبناء قدرات المعهد القومي للمعايرة للتوافق مع النظام الأوروبي، وتحقيق الاعتراف الدولى بمعايير القياس وشهادات المعايرة".