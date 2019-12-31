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أخبار العالم

بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية والإمارات لمواجهة إيران

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمواصلة بلاده العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات لمواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقال بومبيو - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه أجرى حوارات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ لمناقشة الهجمات ضد قوات التحالف في العراق الجمعة"، واصفًا هذه الحوارات بالمثمرة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، اتصالات الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي؛ لمناقشة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة والغارات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع حزب الله في العراق.
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