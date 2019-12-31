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محافظات

محافظ المنوفية يناقش 23 طلبا وشكوى في لقائه بالمواطنين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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محمد امين
واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام ، حيث إستمع المحافظ لطلبات عدد من أهالي قرية سدود بمركز منوف ومباردتهم في المشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء وتطوير القرية من خلال إمكانية إنشاء وحدة إسعاف بالجهود الذاتية لتوفير الخدمة الطبية السريعة.

وأحال المحافظ طلبات الأهالي بشأن إستكمال تغطية ترعة البشاري بسدود والترعة المارة أمام مقابر غمرين مركز منوف لرئيس الادارة المركزية للري للدراسة والعرض بعد المعاينة علي الطبيعة.

وقد أمر المحافظ بصرف إعانة مالية دفعة واحدة من صندوق الكوارث لعدد من المواطنين نظرًا لظروفهم الإجتماعية والصحية الصعبة لتعينهم علي أعباء الحياة.

كما وجه المحافظ مدير إدارة التفتيش بالمحافظة بفحص شكوي سائقي خط شبين الكوم – قويسنا لتضررهم من إرتفاع رسوم التجديد والمذكرات لنقل الملكية والعرض عليه.

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة شكوي أهالي منطقة القنطرة البيضاء لقرية سبك الأحد يلتمسون إستكمال أعمال الصرف الصحي من الطريق الرئيسي لمسافة 800 م تقريبًا وصولًا لكوبري القنطرة.

كما أحال المحافظ عدد من الطلبات للمستشار القانوني بالمحافظة للفحص والإفادة بشأن طلب مواطن يتضرر من قرار لجنة التخطيط العمراني نحو قطعة أرض يمتلكها وأخر يتضرر من عدم توصيل المرافق لمنزله، وقد أحال المحافظ باقي طلبات المواطنين لرؤساء مدن شبين الكوم ومنوف ورئيس قطاع الكهرباء لفحصها وإتخاذ اللازم في إطار اللوائح والقوانين .
محافظ المنوفية يناقش 23 طلبا وشكوى في لقائه بالمواطنين
محافظ المنوفية يناقش 23 طلبا وشكوى في لقائه بالمواطنين
محافظ المنوفية يناقش 23 طلبا وشكوى في لقائه بالمواطنين
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