لأسباب شخصية.. عبدالشافي يغيب عن تدريبات الزمالك

حصل محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم التواجد في مران اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.





ووافق الجهاز الفني على منح اللاعب راحة من التدريبات الصباحية اليوم والتي تأتي في إطار استعدادات الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



