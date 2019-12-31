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رياضة

لأسباب شخصية.. عبدالشافي يغيب عن تدريبات الزمالك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حصل محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم التواجد في مران اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

ووافق الجهاز الفني على منح اللاعب راحة من التدريبات الصباحية اليوم والتي تأتي في إطار استعدادات الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم حيث خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي اختتمت بالجري حول الملعب بسبب معاناته من الإصابة بشد في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة الإنتاج الحربي.
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