صحة أسوان: فحص 3913 مواطنا بقريتي أرمنا وكلح القارة.. صور

نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية، استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت في إجراء الكشف المجانى لـ 3913 مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وقرية كلح القارة بمركز إدفو.



ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.



كما أشار الدكتور إيهاب حنف، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.



وقد ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.



وتابع بأن القافلة الطبية نجحت في إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 831 سيدة بالمكان، حيث أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.