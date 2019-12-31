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أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن معلومات جديدة عن صحة السلطان قابوس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد
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مــيـــــس رضـــا
أفاد البلاط السلطاني في عمان اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد، في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، قال البلاط السلطاني: ”مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر“.

وأضاف: ”جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.“

وتابع: وسأل الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله.“

وشهدت الأيام الماضية سيلا من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة السلطان قابوس.
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