كيف تحنك المولود الصغير؟

قالت دار الإفتاء إن التحنيك هو أن يدلَّك بالتمر حنك الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب؛ فإن لم يتيسر تمرٌ فرطب، وإلا فشيءٌ حلو، وعسل نحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم.





وأضافت الدار: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (8/ 443): [السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر؛ بأن يمضغه إنسان ويدلَّك به حنك المولود، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو] اهـ.





واستشهدت الدار : عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ". أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".





ووجه متصل تساؤلًا إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونه:- هل التحنيك جائز للأطفال حديثي الولادة، وكيف يكون ؟".



