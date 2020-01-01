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ديني

كيف تحنك المولود الصغير؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:36 ص
كيف تحنك المولود
كيف تحنك المولود الصغير
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محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء إن التحنيك هو أن يدلَّك بالتمر حنك الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب؛ فإن لم يتيسر تمرٌ فرطب، وإلا فشيءٌ حلو، وعسل نحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم.

وأضافت الدار: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (8/ 443): [السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر؛ بأن يمضغه إنسان ويدلَّك به حنك المولود، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو] اهـ.

واستشهدت الدار : عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ". أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

ووجه متصل تساؤلًا إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونه:- هل التحنيك جائز للأطفال حديثي الولادة، وكيف يكون ؟".

وأجاب أمين الفتوى قائلًا "إن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يأتى بالطفل الصغير فكان يمسك تمرا -صلى الله عليه وسلم- ويضعها فى فيه ثم يلوكها ثم يخرجها بريقه -صلى الله عليه وسلم- ويمسح بها فم الطفل لذلك هذه المسألة تحتاج الى دقة وليس لأى أحد أن يفعلها، فالتحنيك جائز تباركًا بالصالحين".
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