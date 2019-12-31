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رياضة

المنتخب السعودي يعلن قائمته المشاركة في تصفيات أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
رفع المنتخب السعودى تحت 23 عامًا، للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وجاءت أسماء (23) لاعبًا اختارهم المدير الفني سعد الشهري؛ على النحو الآتي:

أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

ويأتي "الأخضر"، في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية، بالاتفاق بين الجهازين الإداري والفني للمنتخبين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

ومن جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى تايلاند، لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا، والتي تتضمن لقاء منتخب تايلاند وديًا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.

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