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حوادث

هرب من احتراق سيارته فصدمته أخرى مسرعة..مصرع شخص بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقي سائق، مصرعه، اليوم ، إثر احتراق سيارته بصورة مفاجئة أثناء سيره بطريق "العاشر –بلبيس" ، دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالشرقية، حيث انفجر خزان الوقود وخلال محاولته الفرار من السيارة للجهة الثانية صدمته سيارة مسرعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكى حكمدار جنوب الشرقية، يفيد ورود بلاغا يفيد باشتعال سيارة بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي.

وتبين اشتعال السيارة بعدما انفجر خزان الوقود وحال محاولة قائدها الفرار من السيارة للجهة الثانية صدمته سيارة مسرعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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