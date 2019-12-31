كثير من الشباب ينسى اللغة العربية بالخارج..الهجرة تكشف عن السبب الرئيسي وراء مبادرة اتكلم مصري..فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن القيادة السياسية حملت على عاتقها بناء الإنسان على قائمة أولوياتها مؤكدة أن بناء الإنسان يأتي من المسجد والكنيسة والمدرسة والأسرة والجامعة وهي محيط الطفل والشاب للتعلم.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال حوار مسجل لها على هامش فعاليات منتدى شباب العالم أن وزارة الهجرة اهتمت بشباب المصريين في الخارج مشيرا إلى أن كثير من هؤلاء الشباب ينسى اللغة العربية وتم مناشدة الأسر المصرية في الخارج في التحدث مع الشباب باللغة العربية.



وتابعت وزيرة الهجرة أن هذا كان السبب الرئيس الذي جعل وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم مصري" وتم إختيار الممثل المصري العالمي مينا مسعود كسفير لهذه المبادرة .



وأشارت وزيرة الهجرة أن الممثل المصري قام بعمل فيديو حظى على اهتمام الشباب يدعو المصريين في الخارج بأن يرتبطوا بلغتهم العربية وأن يكونوا فخورين بها.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الشباب عندما ياتي في إجازة لمصر لا يستطيع التواصل مع العائلة والمواطنين مما يخلق لديه حاجز بأنه لا يريد أن يعود لمصر فكان لا بد لتلك المبادرة لأن اللغة تقرب.