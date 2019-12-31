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فن

درة تهنئ جمهورها بالعام الجديد.. ماذا قالت النجمة التونسية؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:21 م
درة
درة
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية "درة" صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالًا بليلة رأس السنة.

وعلقت درة، على الصورة "سنة جديدة سعيدة 2020 #iwillsurvive #newyear #newyearseve حتى عام 2019 ، كنت حلوة ومرة. الكثير من خيبات الأمل مقرونة بإنجازات كبيرة. شكرًا لجميع أفراد عائلتي وأصدقائي وزملائي على دعمكم وإيمانكم بي".

وأضافت درة "شكرًا لكل من ساهم قليلًا في قصة نجاح العام الماضي. حتى عام 2020 ، أتمنى أن تكون لطيفًا معي، آمل ألا أشعر بمزيد من خيبات الأمل، وأن أكون محاطًا فقط بالمحبة المخلصة والصادقة، أتمنى لكم جميعًا أن تحققوا أحلامك هذا العام".

وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي"، والساعة 11 مساء على قناة "سي بي سي دراما" على تطبيق "WATCH iT".

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وعدد من النجوم وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
درة تهنئ جمهورها بالعام الجديد.. ماذا قالت النجمة التونسية؟
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