أحمد موسى: مصر كلها في الشوارع للاحتفال برأس السنة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كلها في الشوارع للاحتفال بليلة رأس السنة.



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لأول مرة أجد أعداد كبيرة من المواطنين في ليلة رأس النية وذلك يؤكد على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها مصر".



تابع:" مصر كلها بها احتفالات برأس السنة والشعب المصري يتمتع بالأمن والأمان".



وقال: "2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية الاحتفال بليلة رأس السنة".

