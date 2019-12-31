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أحمد موسى: مصر كلها في الشوارع للاحتفال برأس السنة.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:01 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كلها في الشوارع للاحتفال بليلة رأس السنة.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لأول مرة أجد أعداد كبيرة من المواطنين في ليلة رأس النية وذلك يؤكد على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها مصر".

تابع:" مصر كلها بها احتفالات برأس السنة والشعب المصري يتمتع بالأمن والأمان".

وقال: "2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية الاحتفال بليلة رأس السنة".
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