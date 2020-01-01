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تكنولوجيا

تسريب صورة Note 10 Lite.. باللون الأحمر.. اعرف المواصفات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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كريم جمال
رغم التكتم الرهيب الذى تفرضه سامسونج الكورية الجنوبية على تحفتها المنتظرة Note 10 Lite، إلا أنه تم تسريب أول صور للجهاز والتى تظهر لونه الأحمر.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، سيتم الكشف عن النسخة المنتظرة من Note 10 Lite فى الربع الأول من 2020، بعدما حقق شقيقه الأكبر Note 10 نجاحًا باهرًا فى العام الماضى.

ويأتى هاتف بشاشة من نوع OLED، مع معالج من نوع Exynos 9810، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

بالإضافة لبطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، بالإضافة للقلم الشهير بالـ Note.

والمفاجأة فى الكاميرا الخلفية التى تأتى ثلاثية مشابهة لكاميرا آيفون 11 برو، ولكن مختلفة بعض الشىء فى تفاصيلها و على شكل مستطيل.
تسريب صورة Note 10 Lite.. باللون الأحمر.. اعرف المواصفات
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