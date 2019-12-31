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أحمد السقا يكشف عن تفاصيل فيلم العنكبوت مع منى زكي.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الفنان أحمد السقا أن أخر عمل له مع الفنانة منى زكي كان منذ عامين بفيلم "من 30 سنة" مؤكدا أن هناك فيلم جديد سيجمعه بالفنانة منى زكي وهو فيلم "العنكبوت" .

واضاف الفنان الكبير أحمد السقا خلال حواره ببرنامج its show time عبر فضائية cbc أنه سيشاركه بطولة الفيلم الفنانة منى زكي وكلا من الفنان ظافر عابدين والفنان محمد لطفي والفنان تايسون والفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي .

وتابع أحمد السقا أن الفيلم سيكون من إخراج احمد نادر جلال مؤكدا أنه العمل الأول معه ومنذ ما يقرب من 7 سنوات وكنا نرغب في العمل معا وهو مخرج كبير يعرف ما عليه فعله لإخراج العمل الفني بصورة جيدة.

وأشار الفنان أحمد السقا أن المخرج أحمد نادر جلال يشعر الفنانين الذين يعملون معه بالراحة وينفذ ما هو مطلوب في وقت قصير.

وقا أن الفنان ظافر عابدين يشبهه فى أمور كثيرة خاصة على مستوى كرة القدم فالفنان ظافر كان لاعب بصفوف الترجي التونسي وأنا ايضا امارس كرة القدم بأستمرار ونتحدث خلال التصوير عن كرة القدم
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