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تعليم

اليوم.. اختبارات وظائف معلم رياضيات بالفرافرة بالوادي الجديد الأزهرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:06 ص
اختبارات وظائف معلم
اختبارات وظائف معلم رياضيات بالفرافرة بالوادي الجديد الأزهري
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محمد شحتة
نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية إعلانا بتاريخ 2019/10/25 لاستكمال عدد من وظائف معلم مساعد (رياضيات) بإدارة الفرافرة التعليمية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

وتقرر تحديد موعد الاختبارات (التحريرية – الشفوية) للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياضيات بإدارة الفرافرة التعليمية الأزهرية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية. ح

وسيكون موعد الاختبارات بتاريخ اليوم الأربعاء 2020/1/1م بمقر قطاع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر في تمام الساعة التاسعة صباحًا. 

ويقتصر دخول الاختبارات على المقيمين بمركز الفرافرة قبل الإعلان، على أن يكون مثبت العنوان ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان. 

ولدخول هذه الاختبارات يشترط إحضار المستندات الآتية:- أصل بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة منها، أصل المؤهل الدراسي، وصورة منه، صورة شهادة الميلاد.
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