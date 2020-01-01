اليوم.. اختبارات وظائف معلم رياضيات بالفرافرة بالوادي الجديد الأزهرية

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية إعلانا بتاريخ 2019/10/25 لاستكمال عدد من وظائف معلم مساعد (رياضيات) بإدارة الفرافرة التعليمية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.





وتقرر تحديد موعد الاختبارات (التحريرية – الشفوية) للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياضيات بإدارة الفرافرة التعليمية الأزهرية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية. ح





وسيكون موعد الاختبارات بتاريخ اليوم الأربعاء 2020/1/1م بمقر قطاع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر في تمام الساعة التاسعة صباحًا.





ويقتصر دخول الاختبارات على المقيمين بمركز الفرافرة قبل الإعلان، على أن يكون مثبت العنوان ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.



