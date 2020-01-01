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توك شو

فيها حاجة حلوة.. تعيد الروح للمسرح من جديد..فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:15 ص
العرض المسرحي فيها
العرض المسرحي "فيها حاجة حلوة"
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فرح علاء الخولي
عرضت الإعلامية "لميس سلامة"، تقرير عن كواليس مسرحية "فيها حاجة حلوة"، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، الأربعاء، والذي يوضح علاقة فريق المسرح ببعض والمخرج.

ويقدم العرض على مختلف من المسارح ، وكان من بينهم مسرح الهوسابير، وقد حصل العرض على العديد من الجوائز على مدار ستة أعوام.

ويناقش العرض المسرحي "فيها حاجة حلوة"، مشاكل الشباب وايجاد حل من جهة فنيه راقيه، والعمل " كوميديا اجتماعية " تناسب جميع الأعمار، ويقدم العرض ببطولة مجموعة من الشباب وهم " فرقه كاولنكا"، وتأليف وإخراج محمد عــصام.

وجاءت 2019 لتشكل عام عودة الروح للمسرح بقطاعي العام والخاص، عاش فيه المسرحيون نشوة النجاح والجوائز التي تحققت خلال العام، وتشجيع الدولة لإحياء التراث المسرحي من خلال العديد من الفرق المسرحية المكونة من شباب جامعي.
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