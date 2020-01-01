فيها حاجة حلوة.. تعيد الروح للمسرح من جديد..فيديو

عرضت الإعلامية "لميس سلامة"، تقرير عن كواليس مسرحية "فيها حاجة حلوة"، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، الأربعاء، والذي يوضح علاقة فريق المسرح ببعض والمخرج.





ويقدم العرض على مختلف من المسارح ، وكان من بينهم مسرح الهوسابير، وقد حصل العرض على العديد من الجوائز على مدار ستة أعوام.





ويناقش العرض المسرحي "فيها حاجة حلوة"، مشاكل الشباب وايجاد حل من جهة فنيه راقيه، والعمل " كوميديا اجتماعية " تناسب جميع الأعمار، ويقدم العرض ببطولة مجموعة من الشباب وهم " فرقه كاولنكا"، وتأليف وإخراج محمد عــصام.



