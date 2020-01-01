مريهان حسين تتألق في أول يوم بالسنة الجديدة | شاهد

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مريم عزت



علقت قائلة: صباح التفاؤل والحب والسعادة.

بداية جديدة جميلة وسنة سعيدة يارب علينا كلنا .. ١/١/٢٠٢٠.



نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :



صباح الفل عليكى أحلى روح شوفتها 😍😍



صباااحگ ورد وفل وياسمين 🌹🌸🌺



كل عام وحضرتك بخير بمناسبة السنة الجديدة



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".



وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.



نشرت الفنانة مريهان حسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك بسيط.علقت قائلة: صباح التفاؤل والحب والسعادة.بداية جديدة جميلة وسنة سعيدة يارب علينا كلنا .. ١/١/٢٠٢٠.نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :صباح الفل عليكى أحلى روح شوفتها 😍😍صباااحگ ورد وفل وياسمين 🌹🌸🌺كل عام وحضرتك بخير بمناسبة السنة الجديدةيذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بينالجميع سواء الكبار والصغار.

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