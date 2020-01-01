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أخبار العالم

كم طائرة مقاتلة من طراز F35 تمتلكها إسرائيل في 2020؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:06 م
كم طائرة تمتلك إسرائيل
كم طائرة تمتلك إسرائيل من طراز F35 بـ 2020؟
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سمر صالح
أنتجت شركة لوكهيد مارتين 134 طائرة من طرار f35 خلال العام 2019، وهي زيادة بنسبة 47% في الانتاج عن عام 2018.

وذكرت القناة 7 العبرية أن الشركة تعتزم إنتاج 141 طائرة من الطراز ذاته خلال العام الجديد الحالي، وتسريع وتيرة الانتاج لتصل الكمية الذروة مع عام 2023.

وأشارت إلى أن الطائرات التي صُنعت 81 منها ذهبت للقوات الأمريكية، و30 أخرى للعملاء الدوليين، و23 منها بيعت من خلال المعاملات العسكرية الخارجية.

ويعد نصيب إسرائيل من تلك الطائرة 20 واحدة مع نهاية عام 2019 بعد أن تسلمت طائرتين في نوفمبر الماضي.

وحتى بداية العام 2020 تم تسليم 490 طائرة من طراز f35 إلى 21 قاعدة جوية حول العالم.
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