22 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة سموحة

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الأربعاء بمعسكر مغلق بأحد فنادق العين السخنة استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد الجيش بالسويس.



هذا تضم قائمة الفريق التي أعلنها الكابتن ايهاب جلال 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :



في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، محمود حمد ، عمر كمال ، خالد مصطفى والذي ينضم للمرة الأولى لقائمة الفريق منذ انضمامه لصفوف المصري قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر.

خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.