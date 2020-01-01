ميسى الأفضل في العالم بتصويت الجمهور.. ومركز مفاجئ لمحمد صلاح

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الاسبانى، بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية، وجاء خلفه في الترتيب نجم ريال مدريد كريم بنزيما.



هذه النتيجة من استفتاء صحيفة "ماركا" الاسبانية السنوي، جائت عن طريق تصويت الجمهور على اللاعب الأفضل خلال العام من قائمة تضم 100 لاعبًا.



وعلى الرغم من خسارة ميسي لكأس إسبانيا في المباراة النهائية أمام فالنسيا، وما حدث في أنفيلد بنصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، وتوديع كوبا أمريكا مع الأرجنتين من نصف النهائي أمام البرازيل، لكن الجمهور لم ينس لليونيل ما قدمه طوال الموسم.



وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا و الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، بالإضافة للتتويج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.



وجاءت ترتيب أول 10 لاعبين في التصويت كالتالي:



ميسي 59%



كريم بنزيما 10%



فيرجيل فان دايك 8%



كريستيانو رونالدو 7 %



كيليان مبابي 6%



ساديو ماني 4%



فرينكي دي يونج 2%



محمد صلاح 2%



رحيم سترلينج 1%



أليسون بيكر 1%