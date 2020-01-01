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رياضة

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
بدأ توافد رؤساء وممثلي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم الى نادي الزمالك لحضور الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وكان في استقبالهم اللواء علاء مقلد عضو مجلس القلعة البيضاء.

ووصل ممثلو أندية حوش عيسى و مطوبس كفر الشيخ وايتاي البارود و مركز شباب الخرمة ببني سويف ومركز شباب بئر العبد بالعريش ونادي العياط.

يأتي هذا الاجتماع للحديث حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنه المؤقته التى صدرت في الفترة الأخيرة و مناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية، لمصلحة الكرة المصرية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الحضور إلى مقر النادي الأبيض اليوم الأربعاء على أن يعقبها عقد مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بحضور ممثلي الأندية.
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