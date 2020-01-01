بشرى سارة حول صرف دفعة معاشات يناير للمعلمين

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، عن اكتمال المبالغ المخصصة لصرف دفعة المعاشات المقررة خلال يناير الحالي الخاصة بالأعضاء والورثة، وسيتم بدء الصرف من الأحد القادم.



ويبلغ عد الاعضاء المستحقين 259 ألف و973 عضوا، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهًا.

