الخارجية الأمريكية بعد انتهاء اقتحام السفارة في بغداد: الأمور تحت السيطرة

أدلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، بتصريحات جديدة عن الأوضاع في السفارة الأمريكية في العراق بعد يوم عصيب من اقتحام البوابات الأولى للسفارة ، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.



قالت أورتاجوس :إن"الأمور تحت السيطرة في سفارتنا بالعاصمة العراقية بغداد"، مشيرة بذلك إلى زوال أي أوضاع تهدد السفارة.



اضافت أورتاجوس: "نريد أن نسلك الطرق الدبلوماسية في التعامل مع إيران ولكننا لن نقبل المساس بأمننا القومي".



وتابعت :" النظام الإيراني يفهم الصبر الأمريكي بطريقة خاطئة"، وهو الأمر الذي يعقد الأمور.





وأعلن التلفزيون العراقي، اليوم الأربعاء، عن انسحاب أنصار الحشد الشعبي بالكامل من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.



وكان أنصار كتائب حزب الله في العراق، والحشد الشعبي حاولوا اليوم الأربعاء، اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، في تجدد للمظاهرات بعد يوم عصيب، لكن قوات الأمن الأمريكية ردت بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.



ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن ستة أشخاص من الحشد الشعبي أصيبوا بحالات اختناق أمام السفارة الأمريكية ببغداد.



وأضاف المصدر أن المتظاهرين حرقوا الإطارات وردت القوات الأمريكية بقنابل الغاز المسيل للدموع من داخل السفارة.



وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد أمس الثلاثاء وحرق بواباتها، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.



وأبلغت الولايات المتحدة 4 آلاف جندي أمريكي من قوات الانذار، بحزم حقائبهم لنشر محتمل في الأيام المقبلة بعد أن حاول المئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.



واستدعت إيران، اليوم الأربعاء، سفير سويسرا، الذي يرعى المصالح الأمريكية في طهران، وذلك عقب تحميل الولايات المتحدة لها مسؤولية الهجوم على السفارة في بغداد.



ووفقًا لوكالة "إرنا"، أبلغت الخارجية الإيرانية، السفير السويسري، احتجاجها على اتهام واشنطن لها بالوقوف وراء الاعتداءات على السفارة الأمريكية في العراق.



