البابا تواضروس يجتمع بمسئولي القطاعات الرعوية بالإسكندرية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم لقاءً بالمقر البابوي بالإسكندرية مع الآباء الأساقفة المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية وذلك لمتابعة تدبير الأمور الرعوية والروحية للخدمة بالإسكندرية في العام الجديد.



حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.



كان البابا تواضروس الثاني قد ترأس صلوات التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الليلة الماضية بحضور عدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميلادية.



وتوجه البابا تواضروس الثاني فور وصوله كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.



ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين المقبل بحضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية.



ويستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح الثلاثاء المقبل.