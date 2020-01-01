AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:25 م
كهربا نجم الأهلي
كهربا نجم الأهلي الجديد
Advertisements
عمرو الحلواني
حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشان قيد محمود عبدالمنعم " كهربا " نجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.

وأصبح هناك عدد من السيناريوهات لحسم قيد محمود كهربا بشكل رسمى ضمن قائمة النادي الأهلى ومشاركته مع الفريق فى الدوري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا.

ويعد السيناريو الأول وصول البطاقة الدولية الخاصة به من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق،

السيناريو الثانى ، كشف مصدر قانوني إنه فى حالة رفض أفيس البرتغالى إرسالة البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا فإن الأهلى سيلجأ للاتحاد الدولى " الفيفا " عبر اتحاد الكرة لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة

وأكد المصدر القانوني أن إجراءات استخراج بطاقة دولية مؤقتة تستغرق حوالى 15 يوما .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عدم قيد أى لاعب فى أى ناد حتى يقوم النادي بسداد المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وأصبح على الأهلى دفع مبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه للجبلاية "مستحقات متأخرة" لقيد أى لاعب فى الميركاتو الشتوى.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.

وسنح اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار بالقائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقيمة المالية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كهربا وحل أزمة القيد

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا

تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي

شاهد .. كهربا بصحبة صالح جمعة في الأهلي

صورة جديدة تجمع سعد سمير وكهربا فى الأهلي.. شاهد

اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

ترشيحاتنا

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

تريند الفن| عمر دنيا سمير غانم الحقيقي.. هجوم على سارة نخلة.. أول ظهور لخطيبة ابن محمود عبد العزيز

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

نصف عارٍ | محمد رمضان يحقق رقما قياسيا بـ بُم بُم بسرعة الصاروخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار