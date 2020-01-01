كل ما تريد معرفته عن اجتماع مرتضى منصور ورؤساء الأندية

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن 55 ناديا حضروا اليوم الأربعاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه ليست لديه خصومة ضد أحد.



كانت لجنة الإنضباط فى الجبلاية قررت منع مرتضى منصور من دخول 3 مباريات وتغريمه ماليا ورغم ذلك حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي.



وأضاف رئيس نادي الزمالك على هامش اجتماع الأندية اليوم أن الأندية استغاثت به ومن الطبيعي أن يجتمع بهم ويتحدث ويناقش كافة الأزمات التى تواجه مشوارهم فى المسابقات المحلية.



يذكر أن مرتضى منصور قال على هامش اجتماع الأندية اليوم : ليس هناك من يجرؤ على منعي من حضور مباريات الزمالك والراجل يمنعنى من التواجد في مباراة أسوان غدا.



أشار إلى أنه قال لعمرو الجنايني رئيس لجنة الجبلاية: " إن من أتى بمرتضى منصور للجمعية العمومية مصريين مثلي ومثل كل الأندية وليس رئيس الفيفا، والذي يحاسبنا الجمعية العمومية التي لابد من تعظيمها واي جهة رياضية لا تملك معاقبة ناد وهو حكم قضائي.

