AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل ما تريد معرفته عن اجتماع مرتضى منصور ورؤساء الأندية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:32 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن 55 ناديا حضروا اليوم الأربعاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه ليست لديه خصومة ضد أحد.

كانت لجنة الإنضباط فى الجبلاية قررت منع مرتضى منصور من دخول 3 مباريات وتغريمه ماليا ورغم ذلك حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك على هامش اجتماع الأندية اليوم أن الأندية استغاثت به ومن الطبيعي أن يجتمع بهم ويتحدث ويناقش كافة الأزمات التى تواجه مشوارهم فى المسابقات المحلية.

يذكر أن مرتضى منصور قال على هامش اجتماع الأندية اليوم : ليس هناك من يجرؤ على منعي من حضور مباريات الزمالك والراجل يمنعنى من التواجد في مباراة أسوان غدا.

أشار إلى أنه قال لعمرو الجنايني رئيس لجنة الجبلاية: " إن من أتى بمرتضى منصور للجمعية العمومية مصريين مثلي ومثل كل الأندية وليس رئيس الفيفا، والذي يحاسبنا الجمعية العمومية التي لابد من تعظيمها واي جهة رياضية لا تملك معاقبة ناد وهو حكم قضائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر | تفاصيل

فيديوجراف| عقوبات الزمالك بسبب مخالفات مرتضى منصور

نظام الاستبدال.. مرتضى منصور يكشف نتائج اجتماعه مع عمومية الجبلاية فى مؤتمر صحفى

اخبار الزمالك.. موقف الأمن من القناة.. تسريب عقد أوناجم.. عرض جديد لفرجاني ساسي

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: معنديش بلاك لست وجريشة حكما للزمالك في الدوري.. فيديو

ترشيحاتنا

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

ورم فى الرجلين وبنام ساعتين.. داليا البحيري: بعاني من دخولي المطبخ.. فيديو

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

جمال الغندور: هدف قفشة تسلل وضربة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة .. فيديو

المقاولون يطيح بالأهلي ويحتل صدارة الدوري عقب هزيمة الاتحاد السكندري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

رئيس بني عبيد: مرتضى منصور رجل الساعة ولجنة الجبلاية غير شرعية.. صور