المنيا 99 يهزم فريق مركز شباب سمالوط ودياً بهدفين مقابل هدف

خاض فريق المنيا مواليد 99 مباراة ودية، مع الفريق الأول لمركز شباب سمالوط، ونجحوا في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.
وقال ربيع السيد المدير الفني للمنيا، إن المباراة أقيمت بملعب مركز شباب سمالوط، ضمن تحضيرات الفريق للدور الثاني، ونجح اللاعبون في تقديم أداء قوي أمام الفريق المنافس الذي يلعب بالقسم الثالث وحققوا الفوز.
وأضاف السيد أنه تم إشراك 4 لاعبين من مواليد 2001 خلال المباراة، ضمن خطة القطاع للاطمئنان على اللاعبين بكل الفرق، وهم: محمود بيومي حمص، محمد فتحي ميسي، ايهاب ربيع، شعراوي جمعة، وظهروا جميعا بمستوى قوي خلال اللقاء.
أحرز هدفي المنيا كل من : اللاعب محمد مفتاح من ضربة جزاء، و محمد كوفي.
يذكر أن فريق المنيا مواليد 99 هذا الموسم يقوده كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، ود. محمد خيري مدرب عام، إسماعيل مصطفى مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري مدربي حراس مرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، وحازم جمال مدير إداري، بينما يتولى الدكتور يحي كامل ادارة قطاع الناشئين، وا.هاني صدقي مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.