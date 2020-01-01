أول فرمان ضد سيد عبد الحفيظ في 2020 خلال مباراة الأهلي ومصر المقاصة | فيديو

اشهر حكم مباراة الاهلي ومصر المقاصة أمين عمر بطاقة صفراء في وجه سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الاهلي، بعد اعتراضه على العديد من القرارات التي اخذها خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز. .



وكان عمر قد اتخذ قرارات ضد المقاصة باشهار بطاقتين صفراء بسبب تدخل لاعبي الفريق الفيومي على لاعبي الأهلي.



وتدخل ميدو جابر لاعب مصر المقاصة بقوة مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 19 من عمر المباراة، واحتسبها أمين عمر حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة واشهر البطاقة الصفراء في وجه ميدو جابر.



واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، لصالح مصطفى شبيطة لاعب فريق مصر المقاصة في الدقيقة 23 من عمر المباراة بسبب تدخل خطير مع لاعب الأهلي من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء الفريق الفيومي.

