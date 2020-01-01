AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

3 تأشيرات يمكنها دخول المملكة العربية السعودية دون قيود.. تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تعميمًا يشدد على الناقلات الجوية الوطنية الالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات "الشنقن" تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي"، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأمريكية، ودون تحديد جنسية بعينها أو محددة.

وأضافت الهيئة أن القرار يسري على جميع الجنسيات دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، بشرطين أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة، والشرط الثاني أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة.

وشددت الهيئة على مراجعة الناقلات الوطنية للشروط السابقة، وعند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له السفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.

يُذكر أن الهيئة أصدرت التعميم بتاريخ 4 ديسمبر 2019، وشددت على أهمية التزام الناقلات الجوية الوطنية باستقبال حاملي تأشيرات الشنقن والأمريكية في حالة الرغبة لزيارة المملكة، وفي أي وقت، طالما توافرت الشروط التي وضعتها الهيئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأشيرة مزورة.. سجن وترحيل مصري من مالطا

السعودية تمنح تأشيرات دخول مجانية لمقيمي 3 دول | تعرف عليها

ترشيحاتنا

أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص

يعشق إثارة الجدل | شاهد.. احتفال أحمد الفيشاوي بليلة رأس السنة

صبري المنياوي : راض عن لاعبي الإسماعيلي اليوم.. والحكم ضيعنا

أحمد موسي يعرض صورة نادرة لوالد حسن حمدي ضمن فريق الأهلي.. فيديو

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد