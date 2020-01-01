محافظ جنوب سيناء يكرم المخرج الفرنسي نيكولاس تريكوت

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ كلا من مايكل كوست، والمخرج الفرنسي العالمي نيكولاس تريكوت وكرستينا بالوت، واهداهم مفتاح المدينة وهدايا متعددة ترحيبا بزيارتهم ، وتم وضع صور التكريم علي صفحة المحافظة علي وسائل التواصل الاجتماعي.





وكان الثلاثي العالمي قد بدأ زيارة لمصر قبل ثلاثة أيام بدأت بزيارة الأهرامات بصحبة الفنانة ليلي علوي وخبير الآثار العالمي زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ثم توجهوا إلي شرم الشيخ لقضاء رأس السنة هناك.





الثلاثي شكروا المحافظ علي التكريم وحفاوة الإستقبال ووعدوه بالترويج في العالم بأثره للسياحة المصرية.



