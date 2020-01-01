عشية تصويت البرلمان التركي..الجيش الليبي يحرز تقدما جديدا في طرابلس

أفادت قناة "العربية" بأن الجيش الوطني الليبي يتقدم باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس.



وكانت المواجهات بين الجيش الليبية ومليشيات الوفاق قد تجددت بالخط 8 وجزيرة الأرصاد بمشروع الهضبة جنوب طرابلس في ليبيا.



وكانت قبائل مدينة مصراتة الليبية، قد أعلنت في بيان، عقب اجتماع أعيانها بالمنطقة الشرقية، دعمها للجيش الوطني الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا.



ووصف البيان الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية.



وأضاف البيان: "سوف نكون في الصفوف الأولى لطلائع الجيش العربي الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، ونؤكد دعمنا اللامحدود لقواتنا المسلحة العربية، وندعم جيشنا البطل من أبناء ليبيا الشجعان في حربه المقدسة على الإرهاب وداعميه".