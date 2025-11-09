في ذكراه.. قصة زواج أحمد خليل من سهير البابلي وسيدة ألمانية

يوافق اليوم الأحد 9 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان أحمد خليل، الذي ولد في 15 يناير عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

زيجات أحمد خليل

وقال الفنان أحمد خليل في لقاء نادر مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه باب الخلق: تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

وأرى أن زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا.

وأوضح أحمد خليل : شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا في أحد المرات من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة.

وأشار أحمد خليل : وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية لمعهد جوتة وأحضرت مصحفًا باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني عليها وألا أتسبب لها في أي مضايقة.

وقال أحمد خليل : خلال آخر سنة بدراستي في المعهد، قابلت كرم مطاوع وقال لي إنه يؤسس فرقة مسرحية جديدة وطلب مني الانضمام لها بعد معرفة نتيجتي، وبالفعل بعد التخرج انضممت للفرقة وكانت تجربة شديدة الجمال، وقدمت 9 مسرحيات في عامين فقط، واستفدت كثيرًا وأنا أقف صامتًا في بعض العروض وأتعلم من الفنانين الكبار.

وفاة أحمد خليل

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت قبل وفاته، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.