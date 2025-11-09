تسمم 13 رضيعا في 10 ولايات أمريكية بسبب حليب أطفال ملوث

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، عن تسجيل 13 حالة تسمم بين رضع في عشر ولايات، يعتقد أن سببها تركيبة حليب أطفال ملوثة يجري سحبها حاليا من الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في بيان، إن شركة "باي هارت" (ByHeart) وافقت على سحب دفعتين من تركيبة الحليب المخصص للتغذية الكاملة للرضع، بعد الاشتباه بتسببه في حالات التسمم.

وأوضحت الإدارة أن جميع الأطفال المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدة أنه لم تُسجل أي وفيات حتى الآن.

كما أشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر التلوث وما إذا كان قد طال منتجات أخرى للشركة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة، فإن منتجات "باي هارت" تمثل نحو 1% من مبيعات تركيبات الحليب على مستوى الولايات المتحدة، وتباع عبر الإنترنت وعند كبار تجار التجزئة.

ولم تصدر الشركة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث، رغم محاولات وسائل الإعلام التواصل معها عبر البريد الإلكتروني أمس السبت.