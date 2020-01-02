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محافظات

مشاهير من بلدنا| الراحل أحمد العماوي ابن كفر الشيخ .. وزير القوى العاملة ووكيل مجلس الشورى

الخميس 02/يناير/2020 - 10:01 ص
الراحل أحمد العماوي
الراحل أحمد العماوي
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محمود زيدان
شخصية متميزة خرجت من رحم العمل النقابي العمالي، كان يشعر بمعاناة العامل البسيط، وشهدت وزارة القوى العاملة في عهده أزهى عصورها، إنه الوزير الراحل أحمد أحمد العماوي، ابن مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، الذي ولد عام 1932م، وتوفي في أغسطس 2011م، عن عمر يناهز 79 عامًا.

حصل الوزير الراحل أحمد العماوي، على دراسات في الشئون العمالية بالمعاهد الدولية، بالإضافة إلى دراسة القانون، وبدأ حياته بالعمل في شركة النصر للكيماويات الدوائية بأبو زعبل، واشتغل العماوي بالعمل السياسي والنقابي، الذي كان مولعًا به منذ نعومة أظافره، وكان مناصرًا للعمال والقضايا العمالية.

بدأ العماوي، حياته النقابية عام 1964م، في سن مبكرة، في الثلاثينات من عمره، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للنقابة العامة للكيماويات، ثم رئيسًا للنقابة العامة للكيماويات، ثم رئيسًا للنقابة العامة للبترول والكيمياويات، وتولى بعد ذلك منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولم يشغل العمل النقابي عن العمل السياسي، فقد تولى منصب وكيل مجلس الشورى، وتولى – أيضًا - منصب عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومدير عام مساعد لمنظمة العمل العربية، وشغل عضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بجنيف في سويسرا.

ويُعد الوزير الراحل أحمد العماوي، من أكثر الوزراء الذين احتفظوا بمنصب وزير القوى العاملة، فقد تولى منصبه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ابتداءً من يناير 1993م، وحتى ديسمبر 2005م، وأشرف على إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.

وقالت الكاتبة الصحفية نورا راشد، عنه، في كتابها "رجال حول الرئيس"، إن العماوي صاحب تاريخ طويل مع عمال مصر شارك خلاله في العمل النقابي حتى وصل إلى منصب رئيس اتحاد العمال، ثم صار عضوًا بمجلس الشورى، ليتولى بعد ذلك منصب وكيل المجلس.

وأشارت راشد، في كتابها، إلى أن العماوي نجح من خلال منصبه كوكيل مجلس الشورى في صناعة مشروعات القوانين، واضعًا في اعتباره – كما هو معروف عنه – مصلحة العمال من جانب، ومصلحة العملية الإنتاجية من جانب آخر.
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