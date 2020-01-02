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تعليم

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020 .. اعرف تفاصيله الآن

الخميس 02/يناير/2020 - 09:04 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوى
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 المعلن رسميًا: 

تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .

كما أكد جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 أنه من المقرر أن يمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 1:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .

ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 31 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .

ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020 .. اعرف تفاصيله الآن
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