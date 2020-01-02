جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020 .. اعرف تفاصيله الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2020





ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 المعلن رسميًا:





تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .





كما أكد جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 أنه من المقرر أن يمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 1:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .





ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 31 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .



