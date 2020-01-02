بعد هروبه إلى لبنان.. شاهد| لحظة مداهمة السلطات اليابانية منزل كارلوس غصن

داهمت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، منزل رجل الأعمال، كارلوس غصن، بعد ما هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.





ووفقا لصحيفة "أساهي" اليابانية، داهم عناصر من مكتب الادعاء العام الياباني، منزل رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق في طوكيو بعدما هرب من البلاد، وقبل خضوعه للمحاكمة.





وقامت المدعي العام الياباني برفقة قوة من الشرطة بتفتيش المنزل وكاميرات المراقبة الامنية للتحقيق في طريقة فراره من اليابان وكشف أي طرف متواطئ في العملية قبيل محاكمته التي كانت مقررة في شهر أبريل المقبل.





بينما لم تعلق الشرطة ولا النيابة اليابانية على قيامها بمداهمة منزل كارلوس غصن.





وقال غصن، الثلاثاء الماضي، إنه فر من اليابان لأن النظام القضائي لم يكن عادلا في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.





وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، يخطط لعقد مؤتمر صحفي في الثامن من يناير".





وذكرت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم أن الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.



