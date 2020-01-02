AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي

الخميس 02/يناير/2020 - 12:58 م
هنا جودة
هنا جودة
Advertisements
عبدالله هشام
تصدرت هنا جودة، لاعبة التنس بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بنات التصنيف الدولي للعبة كأول مصرية عربية افريقية تصل لهذا الإنجاز بعد المشاركات القوية في البطولات الدولية والأفريقية .

وحققت هنا جودة العديد من الانجازات في لعبة تنس الطاولة وهزيمة العديد من اللاعبات اكبر منها بعشر سنوات .

وتوجّت هنا جودة بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية للناشئين تحت 25 سنة في منافسات الزوجي برفقة زميلتها فريدة بدوي وعلي المستوي الفردي حقق الميدالية الذهبية تحت 18 سنة .

واحتفلت هنا جودة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت : "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " ،الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 

وأضافت: "أول التصنيف الدولي تحت 15 سنة بنات في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ، فضل من الله والحمد لله أول لاعبة مصرية عربية افريقية تصل لهذا التصنيف ". 

واختتمت: أول خطوة في الطريق ...طريق حلمي ميدالية أوليمبية لمصر، دعواتكم الجميلة .

جدير بالذكر أن هنا جوده حقق لقب بطولة الجمهورية للسيدات مع النادي الأهلي وذلك بعد الفوز بالمركز الاول في منافسات تحت 12 ،15 ،18 عام
لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي
لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحمد لله حمدا كثيرا.. أول تعليق لـ هنا جودة عقب تتويجها ببرونزية تنس الطاولة

هنا جودة تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية

هنا جودة تحرز 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية فى بطولة البرتغال الدولية

الأهلي يفوز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية تحت 18 و21 سنة لتنس الطاولة

الأهلي يحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

اخبار الأهلي اليوم | نجم جديد يطرق أبواب القلعة الحمراء بعد التعاقد مع كهربا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. وتفاصيل مشادة فايلر وميدو

تريند الفن| أول قرار من طليقة أحمد الفيشاوى بعد ظهور ابنتها عارية.. هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى

آخر ما كتبته الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بساعات

أستراليا تشتعل.. الحكومة تمهل السياح 48 ساعة لمغادرة البلاد وتجلى عشرات الآلاف.. فيديو

تتحدث مع الحيوانات.. قصة فتاة ولدت في محمية وتنام بين الأسود

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة