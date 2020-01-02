لتكون أول مصرية وعربية.. هنا جودة معجزة تنس طاولة الأهلي تتصدر التصنيف العالمي

تصدرت هنا جودة، لاعبة التنس بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بنات التصنيف الدولي للعبة كأول مصرية عربية افريقية تصل لهذا الإنجاز بعد المشاركات القوية في البطولات الدولية والأفريقية .





وحققت هنا جودة العديد من الانجازات في لعبة تنس الطاولة وهزيمة العديد من اللاعبات اكبر منها بعشر سنوات .





وتوجّت هنا جودة بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية للناشئين تحت 25 سنة في منافسات الزوجي برفقة زميلتها فريدة بدوي وعلي المستوي الفردي حقق الميدالية الذهبية تحت 18 سنة .





واحتفلت هنا جودة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت : "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " ،الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه





وأضافت: "أول التصنيف الدولي تحت 15 سنة بنات في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ، فضل من الله والحمد لله أول لاعبة مصرية عربية افريقية تصل لهذا التصنيف ".





واختتمت: أول خطوة في الطريق ...طريق حلمي ميدالية أوليمبية لمصر، دعواتكم الجميلة .



