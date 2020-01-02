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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف سرقة 56 ألف جنيه من محاسب في البساتين

الخميس 02/يناير/2020 - 01:30 م
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة بحى البساتين عن واقعة قيام لصين بخطف حقيبة من محاسب بشركة بداخلها ٥٦ الف جنيه ، وتمكن رجال المباحث من تحديدهما وضبطهما.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من محاسب بشركة لمولدات الكهرباء قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي ٥٦ ألف جنيه من البنك بشارع النصر ـ دائرة القسم وأثناء سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالي ولاذا بالفرار ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين، وبإعداد الاكمنة اللازمة باماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب "التتبع والخطف" بإستخدام دراجة بخارية صينى الصنع بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة الاول" ضبطت بارشاده.

تم بارشادهما ضبط مبلغ مالى 36 الف جنيه "من متحصلات الواقعة " بمسكنهما، واقرا بانفاقهما باقى المبلغ المستولى على متطلباتهما الشخصية.
كاميرات المراقبة تكشف سرقة 56 ألف جنيه من محاسب في البساتين
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