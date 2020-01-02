تحرير 1562 مخالفة تموينية خلال شهر ديسمبر في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن حصيلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1562 مخالفة خلال شهر ديسمبر، وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والإلتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.





حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 404 مخالفات بمركز المحلة الكبرى تمثلوا في (96 مخالفة بالمخابز – 301 مخالفة بالأسواق – 7 مخالفات بمحطات الوقود).





كما أسفرت عن تحرير 331 مخالفة بمركز طنطا تمثلوا في (105 مخالفة بالمخابز – 217 مخالفة بالأسواق – 9 مخالفات بمحطات الوقود).





أما في مركز كفر الزيات أسفرت الحملات عن تحرير 105 مخالفة تمثلوا في ( 44 مخالفة بالمخابز – 59 مخالفة بالأسواق – 2 مخالفة بمحطات الوقود).





بينما تم تحرير 69 مخالفة بمركز سمنود تمثلوا في (45 مخالفة بالمخابز – 20 مخالفة بالأسواق – 4 مخالفات بمحطات الوقود) وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 93 مخالفة بمركز زفتي تمثلوا في (56 مخالفة بالمخابز – 32 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود).





كما تم تحرير 61 مخالفة بمركز السنطة تمثلوا في (33 مخالفة بالمخابز – 24 مخالفة بالأسواق - 4 مخالفات بمحطات الوقود).

وفى مركز بسيون تم تحرير 111 مخالفة تمثلوا في (50 مخالفة بالمخابز - 60 مخالفة بالأسواق – مخالفة بمحطات الوقود).

أما في مركز قطور تم تحرير 130 مخالفة تمثلوا في (70 مخالفة بالمخابز – 52 مخالفة بالأسواق – 8 مخالفات بمحطات الوقود).

بينما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن تحرير (41 مخالفة بالمخابز - 200 مخالفة بالأسواق – 17 مخالفة بمحطات الوقود).





كما نتج عن هذه الحملات ضبط (336 كجم لحوم غير صالحة للإستخدام – 53 شيكارة دقيق مدعم – 1600 لتر سولار – 340 لتر بنزين – 1550 علبة سجائر مجهولة المصدر – 28 عبوة مبيد حشرى منتهية الصلاحية – 7 كجم زبيب غير صالح للإستخدام – 100 صندوق رنجة منتهية الصلاحية).



