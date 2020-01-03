حكم الحلف بالطلاق على شيء معين؟.. أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



ورد وسام، قائلاً: "إن الحلف بالطلاق لا يقع شرعًا ولا قانونًا لكونه يأتي للتأكيد والتهديد، والزواج هو ميثاق غليظ لا يجب أن يدخل في هذا الإطار".



وتابع، أنه حال وقع المحلوف عليه، فعلى الزوج كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي في حدود.



حلف بالطلاق على عدم تناول الطعام ثم أكله فهل عليه كفارة.. الإفتاء تجيب

جاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له مضمونها (حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟).



واوضح وسام، قائلًا: أنه طالما أزال سبب الشقاء التى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وإنتهت المشكلة فيسميها الفقهاء يمين الفور، اى طالما انك حلفت على شئ وإنتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة.



حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق.



وأضاف " جلال" فى إجابته على سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله ؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة (عليا الطلاق) ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى { وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} .



وأشار إلى أن علاقة الرجل بزوجته لا يجب أن تكون الحلف بالطلاق على اى فعل أو تهديد للزوجة فهذة لن تكون أسرة ولا يحترم كلًا منهما الأخر فيجب أن تكون العلاقة بينهم مبنية على الإحترام والتقدير والمحبة والتفاهم المتبادل، بأن يفهم كلًا منهما الآخر قبل أن يتكلم وأن تكون الحياة قائمة على هذا المنهاج أما الحياة القائمة على الضرب والإهانة والشتيمة والطرد فهذة لن تكون ناجحة.



هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا تخرج من المنزل ؟

حلفت على زوجتى ألا تخرج ولكن بعد يوم قولت لها إخرجي فهل بذلك وقع الطلاق؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة وذلك عبر فضائية إقرأ.



وأجاب المصلح، قائلًا إن العلماء قالوا فى هذا المسألة إن قال الزوج لزوجته أنتى طالق ويقصد من ذلك أن يمنعها من الخروج فقط فعليه كفارة يمين، أما إن كان يقصد أن يطلقها إذا خرجت فيقع طلاقه.



هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟

جاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق؟).



وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.



وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.