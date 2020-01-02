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رياضة

استقالة نبيل محمود من تدريب سوهاج في القسم الثانى

الخميس 02/يناير/2020 - 04:09 م
رامبو
رامبو
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رباب الهواري
تقدم نبيل محمود الشهير "رامبو " باعتذار عن استكمال تدريب الفريق الأول بنادي سوهاج عقب الهزيمة أمام الألومنيوم بهدفين لهدف فى إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وقال نبيل محمود المدير الفنى للفريق لـ "صدى البلد"، إنه قدم الاعتذار عن استكمال المهمة مع فريق سوهاج نظرا لأن اللاعبين لا يساعدونه علي الفوز مما دفعه لتقديم الاعتذار وترك الحرة لمجلس الادارة علي اختيار مدير فنى يستكمل بالفريق منافسات الدور الثانى كاملة .

وأكد رامبو رفض مجلس الادارة لقرار الاستقالة أكثر من مرة الفترة الماضية وتمسكهم به وتفهمهم بأنه تولي تدريب الفريق قبل أيام من بداية المسابقة، وبالتالي لم يحضر أي فترات أعداد ولم يستطع اختيار أي لاعب أو الوقوف علي مستوى أغلب اللاعبين، ولكنه أصر هذه المرة علي الاستقالة.

يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي سوهاج ، برئاسة نشأت العريس تعاقدوا مع نبيل محمود نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد من منافسات القسم الثانى خلفا لأبو العينين شحاتة الذي تم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي.

وعلي جانب آخر فإن مجلس الإدارة بنادي سوهاج يفاضل بين عدد من الأسماء لاختيار البديل، أبرزها خالد القماش ، أسامة عرابي، أحمد قناوى ، مصطفى مرعي ، عبد الحليم على، اشرف خضر، أحمد فكري.

وأنهي فريق سوهاج الدور الأول محتلا المركز العاشر برصيد 12 نقطة.
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