حكم مقاطعة أخي الذي يسب الدين ويعق والده

حكم هجر أخي الذي يسب الدين ويعق والده ولا يزوره إلا كل شهر أو أكثر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.



وأجاب عثمان، قائلاً: إنه لا يوجد شخص يجيز بقطع الرحم حتى مع الوالد الكافر أو الأخ الكافر، مضيفا أن الإسلام علمنا التواصل والنصيحة من وقت لآخر.



وتابع: أما عن عدم زيارة والده فهذا قلبه قاسي ونسأل الله أن يرقق قلبه، ويرضي والده عليه لأن المشكلة إذا كان الده غضبان عليه لن يرزق الراحة لا في الدنيا ولا في الآخرة.



حكم مقاطعة إخوتي لاستعمالهم الشعوذة والدجل

قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة: إن قطع صلة الرحم دائما ما تكون نتيجة الخلافات بين الأقارب، منوهًا بأن النبي حذرنا من قطيعة الأرحام.



وأضاف «المصلح»، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات فى الحياة المذاع عبر فضائية اقرأ، مضمونة (إخواني يستعملون الشعوذة فهل أقاطعهم ؟)، أن الصلة بالعاصي تنقسم الى أقسام إن كان صلتك به سيزيل المنكر أو يخفف المنكر فإذهب اليهم وصله ولا تقاطعه، وأما إن كانت زيارتك لهم ستزيد من المنكر أو أنهم يستمرون عليه وقطيعتك لهم تجعلهم يتركون المنكر أو يخففونه فقاطعهم، فقد يكون الهجر واجبًا وقد يكون مندوبًا وقد يكون مباحًا أو يكون مكروهًا وقد يكون حرامًا، وهذه الأحوال بما يترتب على الزيارة أو القطيعة من المصلحة لهذا العاصي .



وأشار الى أنه إذا كانت قطيعة صلة رحمك تجعله يرجع اليك فاقطعه، وإذا كانت الصلة به تجعله يبتعد عن المعصية فعليك أن تصله وهكذا.



إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم

وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول" تزوجت ابنتي وزوجها يمنعها عن أسرتها - و لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له".



أجاب "جمعة"، في فتوى له، أن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ فتزورهما مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذنه.



وأكد أنه لا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي.



حكم قطع صلة الرحم منعًا للمشاكل

صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل»، وصلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.



لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا، وصلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.



حكم الشرع في مقاطعة الأم الظالمة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "والدتي كبيرة في السن وأطيعها أنا وأختي ونفعل لها كل شئ ولكن لا يعجبها أي شئ، ودائما تشتكي منا وتحاول أن تكرهنا في بعض وبدأت أغضب منها ولا أفعل ما يرضيها؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي على السائلة أن تتحلى بالصبر وتدعو لها بالخير والصلاح، وجميل أن يعلم الأبناء ما تحاول الأم فعله من أمور تفسد العلاقات بين الأخوة وعليهما ألا يتفاعلا مع ما تقوله لهم.



وأشار إلى أنه ينبغي على الأبناء البر بهذه الأم ويقدموا لها الخير، فبر الأم مطلوب سواء كانت طائعة أو عاصية.



وأوضح، أن الله مطلع على قلوب العباد وأفعالهم وسيجازي كل شخص على ما اقترفه من ذنب في الدنيا.



حكم الشرع في مقاطعة الأم الظالمة

رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "والدتي كبيرة في السن وأطيعها أنا وأختي ونفعل لها كل شئ ولكن لا يعجبها أي شئ، ودائما تشتكي منا وتحاول أن تكرهنا في بعض وبدأت أغضب منها ولا أفعل ما يرضيها؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي على السائلة أن تتحلى بالصبر وتدعو لها بالخير والصلاح، وجميل أن يعلم الأبناء ما تحاول الأم فعله من أمور تفسد العلاقات بين الأخوة وعليهما ألا يتفاعلا مع ما تقوله لهم.



وأشار إلى أنه ينبغي على الأبناء البر بهذه الأم ويقدموا لها الخير، فبر الأم مطلوب سواء كانت طائعة أو عاصية.



وأوضح، أن الله مطلع على قلوب العباد وأفعالهم وسيجازي كل شخص على ما اقترفه من ذنب في الدنيا.