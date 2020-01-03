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ديني

هل ظهور أسفل الظهر أثناء الصلاة يبطلها | الأزهر يجيب

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:01 ص
هل ظهور أسفل الظهر
هل ظهور أسفل الظهر أثناء الصلاة يبطلها
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر والأوقاف أنه إذا صلى المأموم، ثم تبين له بعد الصلاة أن الإمام صلي وهو محدث غير متوضئ ، صحت صلاة المأموم ولا يعيد، ويعيد الإمام فقط صلاته.

وأضاف الشافعي عبر صفحته الرسمية إذا كان على ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها، أو ظهرت عورته في الصلاة، لا يصح للمأموم الاقتداء به، وعليه عدم الصلاة خلفه فإن صلي خلفه بطلت صلاته مع بطلان صلاة الإمام.

وأوضح أن عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة، فلو صلى وهو لابس لثوب قصير فوق الركبة، أو كان لابسا لبنطال وإذا ركع أو سجد وظهر أسفل ظهره بسبب ارتفاع قميصه الاعلى بطلت صلاته، وهذا يحدث مع كثير من الشباب .

حكم الصلاة بالبنطلون المقطع

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة؛ لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ» الأعراف/31.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة ببنطلون به ثقب صغير فوق الركبة؟"، أن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال إن الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: "الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ".

وأوضح أن الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بإجماع المسلمين، مشيرًا إلى أنه إذا ظهر شيء منها ولو يسير؛ فإن الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها.

3 أمور تساعدك على المواظبة على الصلاة

وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.

ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع إلى كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات، مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيكسل عن أدائها.

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