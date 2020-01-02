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محافظات

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 05:52 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يجلس مع الأهالي على مقهى ويستمع إلى مطالبهم
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أحمد عبد العزيز
جلس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مع الأهالي على أحد المقاهي بمنطقة خورشيد شرقي المدينة، واستمع إلى مطالبهم التي تلخصت في رصف الشوارع وتطوير منظومة الصرف الصحي والنظافة بالمنطقة وإنشاء مدرسة ووحدة صحية لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد المحافظ لهم أنه مكلف من القيادة السياسية بخدمتهم وتلبيه احتياجاتهم قائلا: "أنا هنا عشان خدمة الأهالي".

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بشوارع المراغي وخروعة والزوايدة في منطقة خورشيد.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اعتماد خطة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالمنطقة، لافتا أنه يجب قبل البدء في رصف أي شارع إنهاء إدخال كافة المرافق والبنية التحتية به، ومن جانبهم أثنى أهالي المنطقة على زيارة المحافظ لهم واستماعه إلي مطالبهم.

وأكد محافظ الإسكندرية للأهالي أنه سيتم تفقد الأراضي بالمنطقة للنظر في إمكانية تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم، كما سيكلف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بتفقد المنطقة ليتم إنشاء وحدة صحية إستجابة لمطالب الأهالي بتوفير وحدة صحية لخدمة.
شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور
شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور
شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور
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