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أخبار البلد

البابا تواضروس يطيب جسد القديس يحنس كاما بدير السريان

الخميس 02/يناير/2020 - 07:04 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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كتب - سامح سلام
طيَّب قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم جسد القديس يحنس كاما بدير السريان بوادي النطرون، الذي تحل ذكراه بعد غدٍ السبت ٢٥ كيهك.

ووضع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي رفات القديس. كما صلى صلوات العشية.

وكان للقديس يحنس كاما ديرا يحمل اسمه، أنشئ في القرن التاسع على بعد ثلاثة كيلو مترات جنوب شرق دير السريان، ولكنه خُرِب في الثلث الأول من القرن الخامس عشر.

وانتقل رهبان دير القديس يحنس كاما حاملين معهم جسد أبيهم القديس إلى دير السريان.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني سوف يترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين المقبل بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.
البابا تواضروس يطيب جسد القديس يحنس كاما بدير السريان
البابا تواضروس يطيب جسد القديس يحنس كاما بدير السريان
البابا تواضروس يطيب جسد القديس يحنس كاما بدير السريان
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