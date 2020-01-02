خصوم جدد ومخالفة للدستور .. برلماني تركي: حكومة أردوغان تنتهج سياسة حرب

صادق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وجرى التصويت في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 7 يناير 2020.



وقال أيطون تشيراي، النائب عن حزب "إيي" المعارض، أن مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا تم إعدادها على عجل، وأضاف أن تركيا بهذه الخطوة "ستولد لنفسها خصوما جديدا في المنطقة".



بدورها وصفت النائبة تولاي أوروج، عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، المذكرة، بأنها "مذكرة حرب". وتابعت قائلة: "الحكومة أعلنت أنها لن تتخلى عن سياسة الحرب منذ اليوم الثاني من العام الجديد، ونقول لا لهذه المذكرة".



واعتبر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أونال جويك أوز، أن المذكرة "مخالفة للدستور التركي"، وأعلن رفض حزبه لها.



وعرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، الاثنين الماضي، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

