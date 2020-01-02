بالفيديو .. محمد صلاح يحرز الهدف الأول في شباك شيفيلد بعد مرور 4 دقائق

سجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح فريق ليفربول في شباك ضيفه شيفيلد يونايتد بعد مرور 4 دقائق من انطلاق صافرة البداية في المباراة التي تقام بين الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي.



هدف أول لليفربول عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الآخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لمحمد صلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمي وسدد محمد صلاح الكرة لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.



ويجاور صلاح كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط هجوم الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب .



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة.



بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.