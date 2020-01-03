جو بايدن عن مقتل قاسم سليماني: نتوقع عمليات انتقام من إيران قريبا









قال المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، جو بايدن، إن عملية استهداف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ستسفر عن عمليات انتقام تشنها إيران أو المليشيات الموالية لها ضد الأمريكيين.وأوضح بايدن في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "لقد ألقى الرئيس ترامب بعود ديناميت على البارود، فلن يبكي أحد على سليماني لكن قتله سيزيد احتمال استهداف أمريكيين".وتابع: " قاسم سليماني استحق أن يتم تقديمه للعدالة لجرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء في المنطقة".ويعقد الآن مجلس الأمن القومي في إيران اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات عملية استهداف سليماني فيما هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية استهداف سليماني، مشيرًا إلى أنه سيكون "انتقاما قاسيا"، حيث قال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني".كما قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحملان عواقب استهداف قاسم سليماني، مغردًا عبر "تويتر": "من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله، فترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى واشنطن تحمل تداعيات اغتيال سليماني".ومنذ قليل قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".وتابع: "قاسم سليماني كان يعد خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".جاء ذلك بعد ضربة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وقالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.وفي أول رد له، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" تضمنت صورة العلم الأمريكي، دون أن يعلق بكلمة.وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن القيادة المركزية الأمريكية والمسئولة عن منطقة الشرق الأوسط، أعلنت حالة النفير العام والإنذار القصوى بعد الضربة الجوية الأمريكية، فيما قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي، إن مقتل سليماني، قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية ضخمة.وأوضح ميرفي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": " قاسم سليماني كان عدوًا للولايات المتحدة، وهو يعد ثاني أقوى شخص في إيران، والسؤال هنا هو - كما تشير التقارير ، هل اغتالت أمريكا للتو قاسم سليماني دون أي إذن من الكونجرس؟".وتابع: "قتل سليماني قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية ضخمة محتملة".