إبراهيموفيتش يكشف سر اختياره القميص رقم 21 مع ميلان

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق إيه سي ميلان الجديد، عن سر اختياره القميص رقم 21 مع الروسونيري.





وكان إبراهيموفيتش اجتاز الفحص الطبي في ميلان، أمس، الخميس، ووقع على عقود انضمامه إلى النادي لـ 6 أشهر.





وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة ميلان: "عرضت أرقام القمصان المتاحة في الفريق على أطفالي، وهم من اختاروا رقم 21".





وأضاف إبراهيموفيتش: "هدفي هو مساعدة الفريق على تحسين أوضاعه، لم أتغير منذ أن كنت طفلا ما زال لدي نفس العزيمة والإصرار والثقة لتحقيق شيئا".





ويمتلك إبراهيموفيتش تاريخًا في نادي ميلان عندما انتقل له في 2010 قادما من برشلونة الإسباني لمدة أربع سنوات بقيمة 24 مليون يورو.



