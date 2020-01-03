تعرف على أشهر ألقاب #قاسم_سليماني

اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء #قاسم_سليماني، بعدة صواريخ، أثناء خروجه من مطار بغداد قادما من لبنان. وعرف #قاسم_سليماني بالعديد من الألقاب التي أطلقت عليه خلال مسيرته في الحرس الثوري.





ويلقب بعض المحللين الاستراتيجيين قاسم سليماني بأنه صانعة إمبراطورية "ايران الحديثة" كما يلقب أيضا بعصر سليماني، وصانع القرار في بغداد، وهو أيضا "الرجل الأذكى في صناعة الإستراتيجيات العسكرية الخارجية الإيرانية".





ويصنفه المرشد الأعلى الإيراني بأنه من أذكى عشرة جنرالات في صناعة الثورة الإيرانية.





وتصفه وسائل إعلام أمريكية بأنه شخص سَمج ومتطفل، كما يلقب أيضا بلقب الحاج، وثعلب السياسة الإيرانية، ورجل الظل الإيراني في المنطقة.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني تمت بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.





من جهتها، قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية إن الغارة التي استهدفت #قاسم_سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد وأن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.





وأوضحت أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحا بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.



